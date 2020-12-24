Галкин опроверг слухи о выдвижении Пугачевой в Госдуму

Шоумен Максим Галкин в Instagram ответил на слухи о выдвижении его супруги, певицы Аллы Пугачевой, в депутаты Госдумы.

Так он отреагировал на публикацию в газете «Ведомости», где сообщалось, что в списки кандидатов в Госдуму вошли Алла Пугачева, Павел Воля, певица Валерия и другие известные люди. «Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу, а во-вторых, даже если собираются, хочу сказать: Алла ни в каких выборах участия принимать не будет и ни в какую Госдуму идти не собирается», – отрезал Галкин.

По его словам, он поинтересовался у Пугачевой, хочет ли она выдвигаться в Госдуму.

Ранее слухи о выдвижении опроверг и супруг Валерии Иосиф Пригожин.

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