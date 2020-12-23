Александра Курляндского кремируют после прощания
В Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) в Москве завершилось прощание с писателем, сценаристом, одним из авторов мультсериала «Ну, погоди!» Александром Курляндским.
На гражданской панихиде присутствовали друзья и коллеги писателя. «Когда мы с Сашей познакомились, я увидел интеллигентного и очень красивого человека. Саша сочинил замечательные истории, которые могли бы иметь продолжение, если бы у нас было все нормально. Я не сразу понял феномен «Ну, погоди!», а эта была та самая радость бытия, которая всем совершенно необходима», — высказался на прощании аниматор Юрий Норштейн.
Память писателя почтили минутой молчания. Позже Курляндского кремируют, его прах будет похоронен на Востряковском кладбище.
Александр Курляндский скончался 21 декабря на 83-м году жизни после долгой болезни.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Курляндского
— Путин выразил соболезнования родным и близким Курляндского