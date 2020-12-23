Подруга Пахмутовой и Добронравова рассказала об их самочувствии
Александра Лисица
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Подруга семьи композитора Александры Пахмутовой и поэта-песенника Николая Добронравова в беседе с РИА «Новости» рассказала об их самочувствии.
Она подтвердила, что артисты госпитализированы с коронавирусной инфекцией. «Все хорошо, нормально. Скоро на выписку. Состояние у них хорошее», — заверила она.
СМИ сообщают, что Добронравов и Пахмутова проходят лечение в ЦКБ уже долгое время, однако о госпитализации стало известно только 22 декабря.
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