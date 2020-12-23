Третий сезон «Темных начал» станет финальным

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HBO и BBC One продлили фантастический сериал «Темные начала» по трилогии Филипа Пулмана на третий сезон, сообщает Deadline.

Сезон станет финальным, съемки восьми эпизодов планируется начать в 2021 году.

Премьера финальной, седьмой серии второго сезона состоится 28 декабря.

В основу сценария сезона ляжет третья книга «Темных начал» — «Янтарный телескоп».

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