Netflix заинтересовался еще несколькими российскими проектами

Стриминговый сервис Netflix заинтересовался еще несколькими российскими контент-продуктами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью главы «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова «Коммерсанту».

Эти проекты пока находятся в производстве. По словам Жарова, создатели хотят сохранить права на контент на территории страны. «Netflix приходит ко всем с предложением: все права мне, тебе — деньги. Но для производителя это тяжелая утрата, творцы любят свои сериалы, как деточек, и хотят иметь возможность дополнительной монетизации», — объяснил он.

В сентябре стало известно, что Netflix планирует локализацию в России. Подписчикам сервиса доступны многие российские сериалы и фильмы — «Эпидемия», «Метод», «Лучше, чем люди», «Фарца» и др.

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