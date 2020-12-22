Памятник Аленке могут перенести в Воронеж

Мэрия Воронежа начала опрос жителей города о переносе памятника из Нововоронежа в Воронеж, пишет РИА «Новости».

«По поручению главы Воронежа управление информации проведет опрос в социальной сети «ВКонтакте», чтобы узнать мнение горожан по этому поводу», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что опрос продлится месяц.

18 декабря в Нововоронеже по случаю 250-летнего юбилея села Новая Аленовка открыли памятник Аленке. Его внешний вид широко обсуждался.

В понедельник в администрации города решили демонтировать памятник, который стоил около миллиона рублей.

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