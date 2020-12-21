Пригожин назвал Шнурова «избалованным ребенком» после слов о гонораре

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил певца и медиаменеджера Сергея Шнурова в «понтах» после того, как музыкант раскрыл ценник своего выступления на корпоративе. В беседе с «Газетой.Ru» Пригожин рассказал, что у Шнурова «слов больше, чем дел».

«Он как избалованный ребенок: хвастается, рассказывает о своих доходах. Если ты такой умный, то помоги индустрии. У него понтов больше, чем дел», — сказал Пригожин.

Муж певицы Валерии посетовал, что люди не ценят честных и порядочных артистов. При этом им «нравится, когда плюют в лицо», намекнул Пригожин на манеру поведения Шнурова.

Ранее лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что выходит на сцену во время корпоративов за 11,5 млн рублей. При этом Шнуров не заметил снижения спроса на свои выступления с началом пандемии.

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