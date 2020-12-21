«Союзмультфильм»: имя Курляндского могут упомянуть в новых сериях «Ну, погоди!»

Имя сценариста Александра Курляндского, который скончался в понедельник, может появиться в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!», формат упоминания пока обсуждается. Об этом «Газете.Ru» рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Александр Ефимович был выдающимся сценаристом, работы которого легли в основу многих эпохальных для киностудии «Союзмультфильм» произведений. У Курляндского было редкое сочетание острого ума, художественного дара и высокого уровня профессионализма. В ближайшее время мы примем решение о возможном формате упоминания Александра Ефимовича в новых сериях «Ну, погоди!», — сообщила Слащева.

Она назвала Курляндского «родоначальником современных анимационных сериалов, так как почти все его известные сценарии были написаны для многосерийных мультфильмов». Слащева добавила, что прощание со сценаристом пройдет в среду, 23 декабря. «Союзмультфильм» предложил семье Курляндского помощь в организации похорон.

Александру Курляндскому было 82 года. Он стал одним из создателей «Ну, погоди!», а также работал над мультфильмами «Возвращение блудного попугая» и «Баба-яга против!». Причины смерти сценариста пока неизвестны. Его друзья рассказали СМИ, что Курляндский долго болел.

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