«Хотел писать для детей»: мультипликатор Ковалев рассказал о планах Курляндского

Режиссер анимационного кино, один из создателей студии «Пилот» Игорь Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал смерть сценариста, одного из авторов мультсериала «Ну, погоди!» Александра Курляндского.

По словам Ковалева, в последний раз он беседовал с Курляндским по телефону год назад. «Так как я работаю на «Союзмультфильме», мы говорили о новых сценариях. Разговор был не очень конкретный. Мы с ним давно лично не виделись — активно встречались еще до моего отъезда в Америку. Это был конец 80-х годов», — рассказал он.

Ковалев добавил, что у Курляндского было много творческих планов. «Он мне говорил, что хочет новые книги делать, а не сценарии. Он что-то хотел писать для детей. И какие-то идеи были у него для сценариев. Он спрашивал меня, чем я занимаюсь, предлагал прислать мне новые идеи, может я заинтересуюсь поставить по ним фильмы. Но, вы знаете, так и не случилось этого ничего», — признался режиссер.

Он также отметил, что свое место в истории советской мультипликации Курляндскому помогло занять его чувство юмора. «Оно было довольно сдержанное и очень своеобразное. Когда он шутил, всегда был под этим подтекст. Его юмор совершенно не был похож на юмор Успенского, Григория Остера. А если говорить о сценаристах российской анимации, то эти три фамилии я назвал бы прежде всего – Успенский, Курляндский, Остер. Та старая школа, которая началась, естественно, в Советском Союзе. Сейчас анимация, как и любое искусство, меняется. Не в плохую сторону, а просто становится другой», — резюмировал Ковалев.

О смерти Александра Курляндского стало известно 21 декабря.

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