Disney анонсировала сериал про Бобу Фетта из «Звездных войн»

Компания Disney работает над новым сериалом, в котором главным героем станет охотник за головами Боба Фетт из вселенной «Звездных войн», пишет Deadline.

Сериал получит название «Книга Бобы Фетта». Подробности сюжета пока не раскрывают, но известно, что главную роль сыграет новозеландский актер Темуэра Моррисон, известный по ролям в картинах «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов», «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов».

Премьера сериала назначена на декабрь 2021 года.

Накануне стало известно, что 17 декабря умер исполнитель роли Бобы Фетта в оригинальных «Звездных войнах» 75-летний Джереми Буллок. Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на агента артиста, он скончался в больнице из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона, с которой Буллок прожил долгие годы.