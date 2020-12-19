Бари Алибасов заявил, что хочет покончить с собой
Дарья Тарасенко
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Российский продюсер Бари Алибасов захотел покончить с собой, так как устал от жизни. Об этом в Twitter сообщил его адвокат Сергей Жорин.
По его словам, ему позвонил Алибасов и спросил, как лучше покончить с собой. «Говорит, устал жить», — добавил Жорин.
Подписчики спросили у защитника о том, какой он дал совет Алибасову. Жорин ответил: «Пока не вернет долг — чтоб даже думать не смел!»
4 июня 2019 года Бари Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком.
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