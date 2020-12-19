Обама назвал «Дылду» одним из любимых фильмов в 2020 году

Экс-президент США Барак Обама назвал российский фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» одним из своих любимых в 2020 году. Об этом он написал у себя в Twitter.

Обама сообщил, что как многие другие в 2020 году, он был вынужден отказаться от походов в кинотеатры и смотрели фильмы и сериалы на стриминговых сервисах.

Он перечислил те из них, которые понравились ему с женой больше всего.

В список вошла картина «Ма Рейни: Мать блюза», затем следуют «Дылда», «Манк», «Мартин Иден», «Бакурау», «Кровные узы», «Коллектив» и другие.