На Таймс-сквер появился билборд с Чайковским

Российский офис аудиостримингового сервиса Spotify разместил билборд с композитором Петром Чайковским (1840-1893) на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Это произошло после того, как Чайковский был признан самым популярным отечественным исполнителем среди иностранных пользователей Spotify. Его ежемесячная мировая аудитория составляет 4,8 млн слушателей.

Чайковский стал первым российским музыкантом, попавшим на билборд Spotify на Таймс-сквер. «Приятно видеть, что творчество наших исполнителей находит отклик в сердцах зарубежных слушателей. Вдвойне приятно, если это бессмертная классика Петра Ильича Чайковского, особенно актуальная в праздничный сезон», — прокомментировал появление билборда Илья Алексеев, генеральный директор Spotify в России и СНГ.

Сейчас в сервисе доступно более 100 плейлистов творчества композитора. Среди самых популярных композиций — сцены из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» и «Детского альбома» Чайковского.

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