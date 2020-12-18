Жигунов хочет убрать свое имя из титров «Гардемаринов»

Актер Сергей Жигунов в беседе с ФАН прокомментировал свой пост в Instagram, в котором сказал о готовности убрать свое имя из титров фильма «Гардемарины, вперед!» в качестве «подарка» на юбилей Светлане Дружининой — режиссеру ленты.

Дружинина ранее заявляла, что актер не помогал ей в создании персонажа Александра Белова. «Довольно странное заявление для индустрии, где есть четкое разграничение профессиональных обязанностей и распределения результатов труда», — объяснил актер.

По словам Жигунова, он конфликтовал с Дружининой еще во время съемок вторых «Гардемаринов», когда она сняла с роли Владимира Шевелькова и не сообщила об этом съемочной группе и самому актеру. «Потом мы его встретили, когда уже готовились к съемкам, шли с тренировки. Оказалось, что он отращивал длинные волосы, и было понятно, что он ждет съемок. Ему никто не звонил, никто ему ничего не сказал», — вспомнил Жигунов.

В знак солидарности с коллегой Жигунов отказался озвучивать своего героя во второй части фильма и отказался от съемок в третьей картине.

Сейчас Светлана Дружинина готовит премьеру четвертой части «Гардемаринов». В картине снялись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Михаил Боярский, Анна Семенович и Кристина Орбакайте.

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