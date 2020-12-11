Родные подтвердили смерть Ким Ки Дука
Родные подтвердили смерть южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, сообщает Korea Herald.
О смерти 59-летнего кинематографиста сообщил режиссер Виталий Манский. Известно, что Ким Ки Дука госпитализировали с коронавирусом в Латвии в ноябре вскоре после прибытия в страну.
В ночь на 11 декабря он умер.
Ким Ки Дук — автор фильмов «Пьета», «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима… и снова весна, единственный режиссер из Южной Кореи, ставший лауреатом сразу трех важных европейских кинофестивалей: Каннского, Венецианского и Берлинского.
В 2018 году режиссер оказался в центре скандала. Трое актрис обвинили его в харрасменте, одна из них заявила об изнасиловании, а другая пожаловалась правоохранителям на побои на площадке.Режиссеру назначили штраф за причинение физического вреда после проверки, обвинения в сексуальном насилии с него были сняты. Позже суд отказал Ким Ки Дуку, подавшему иск о клевете, в апелляции.
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