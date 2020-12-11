Умер сыгравший президента в «Пятом элементе» Том Листер — младший

Умер американский актер Том Листер — младший, сообщает TMZ.

Полицейские нашли 62-летнего актера мертвым в его квартире в Лос-Анджелесе. Он не выходил на связь с семьей с 9 декабря.

Предположительно, смерть артиста не носит криминальный характер. Причину смерти назовут после вскрытия.

Том Листер — младший сыграл президента Линдберга в фильме «Пятый элемент», также играл в картинах «Универсальный солдат», «Пятница», «Темный рыцарь».