Скончалась британская актриса Барбара Виндзор
Карина Казанцева
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83-летняя британская актриса Барбара Виндзор скончалась из-за болезни Альцгеймера, пишет The Guardian.
«Барбара с течением времени мирно скончалась, и я провел последние семь дней рядом с ее кроватью», — приводятся слова ее мужа.
Актриса сыграла в телесериале «Жители Ист-Энда» и озвучила мышь Соню в фильмах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Тима Бертона.
В 2016 году Виндзор присвоили звание кавалера Ордена Британской империи.