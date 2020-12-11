Скончалась британская актриса Барбара Виндзор

83-летняя британская актриса Барбара Виндзор скончалась из-за болезни Альцгеймера, пишет The Guardian.

«Барбара с течением времени мирно скончалась, и я провел последние семь дней рядом с ее кроватью», — приводятся слова ее мужа.

Актриса сыграла в телесериале «Жители Ист-Энда» и озвучила мышь Соню в фильмах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Тима Бертона.

В 2016 году Виндзор присвоили звание кавалера Ордена Британской империи.