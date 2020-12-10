Звезда «Мальбэка» извинился перед рэпершей Alizade за побои

Участник группы «Мальбэк» Роман Варнин извинился перед рэпершей Alizade (Асей Ализаде) за нанесенные ей травмы.

У себя в Instagram он рассказал, что в последние три месяца не употреблял алкоголь и близко общался с девушкой, однако накануне сорвался. Девушка пострадала, когда попыталась намекнуть на то, что вечеринку продолжать не стоит. «Ася решила, что с меня хватит, так как я уже и так сильно пьян, после этого я начал агрессировать, начались крики, я пытался уехать, она пыталась меня остановить, по случаю чего, к сожалению, остались следы на ее руках», — объяснил он.

Также Варнин рассказал, что разбил стекло в такси, на котором уезжала Ася.

Ранее Ализаде опубликовала пост с рассуждениями о проблеме насилия в современном обществе, прикрепив к нему фотографии синяков на своей груди и руке, а также отметив на записи Варнина. Незадолго до этого девушка уже отмечала подобные действия со стороны музыканта, публично «поблагодарив» того за «синяки и побои».

В 2018 году в побоях Романа Варнина обвиняла певица Сюзанна, мать его ребенка.

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