Названы самые популярные сериалы 2020 года

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Крупнейшая база данных о кинематографе IMDb назвала самые популярные сериалы 2020 года.

Вся десятка выглядит следующим образом:

1. «Пацаны»

2. «Бумажный дом»

3. «Тьма»

4. «Озарк»

5. «Мандалорец»

6. «Ход королевы»

7. «Академия «Амбрелла»

8. «Мир «Дикого Запада»

9. «Ведьмак»

10. «Корона»

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