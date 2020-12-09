Названы самые популярные сериалы 2020 года
Максимс Краюшкинс
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Крупнейшая база данных о кинематографе IMDb назвала самые популярные сериалы 2020 года.
Вся десятка выглядит следующим образом:
1. «Пацаны»
2. «Бумажный дом»
3. «Тьма»
4. «Озарк»
5. «Мандалорец»
6. «Ход королевы»
7. «Академия «Амбрелла»
8. «Мир «Дикого Запада»
9. «Ведьмак»
10. «Корона»
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