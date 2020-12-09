Актер Александр Самойлов умер после госпитализации с COVID-19

В Москве скончался актер Александр Самойлов, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что актер МХАТ им. М. Горького ощутил первые симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 2 ноября, позже его госпитализировали с пневмонией.

13 ноября заслуженного артиста России перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Он скончался 9 декабря на 69-м году жизни.

Самойлов снимался в фильмах и сериалах «Зимородок», «Две судьбы», «На безымянной высоте», «Марш Турецкого», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Слуга государев», «Знахарь», «Глухарь» и др.