Рэпера назначили замминистра экономики российского региона

Рэпер MC Belek (Белек Анай-оол) стал первым заместителем министра экономики Тувы.

В беседе с изданием «Подъем» он ответил на слухи о том, что глава российского региона Шолбан Кара-оол является его дядей. «Не сказал бы, что у нас родственные связи. Я с ним сталкивался, когда работал в комитете Красноярского экономического форума, и на различных массовых мероприятиях тоже. А такого, чтобы с ним вместе рос и так далее, нет», — сказал он, добавив, что в Туве у многих есть родственные связи.

Белек Анай-оол подчеркнул, что сейчас его музыкальная карьера отошла на второй план. Он по его словам, иногда пишет стихи, однако они нигде не выходят. «Я весь сконцентрирован на новой работе. Назначение не было неожиданностью. Я к этому шел: оставил резюме свое, пригласили, собеседование провели. Должность была вакантной. Я до этого в банке показал свою какую-то профессиональную пригодность – на разных должностях», — объяснил он.

Ранее Белек Анай-оол работал секретарем-референтом в больнице, после — в тувинском филиале «Россельхозбанка». Посвященные его творчеству страницы в социальных сетях стали появляться в 2008 году.