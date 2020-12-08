Фильм с Йовович изъяли из китайского проката из-за расистской шутки

Фильм Пола Андерсона «Охотник на монстров» с Миллой Йовович изъяли из китайского проката из-за расистской шутки, сообщает Deadline.

Один из персонажей говорит: «Посмотри на мои колени? Какие они? Китайские». В слове «китайский» (chinese) есть слово «колени» (knees).

Зрителям шутка напомнила расистскую песню со словами «Chinese, japanese, dirty knees» («Китайцы, японцы — грязные коленки»). Прокат «Охотника на монстров» был остановлен.

Авторы картины уже извинились за шутку, заявив, что не хотели дискриминировать китайскую аудиторию, и пообещали вырезать из картины соответствующую сцену.

В российский прокат «Охотник на монстров» выйдет 14 января 2021 года.

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