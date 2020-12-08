«Не стали бы вешаться на шею»: зрители раскритиковали героинь «Перевала Дятлова»

Председатель Совета межрегиональной общественной организации «Общество памяти группы Игоря Дятлова» Олег Архипов в беседе с «Московским комсомольцем» указал на некоторые неточности, допущенные создателями сериала «Перевал Дятлова».

По словам писателя, изучавшие дневники прототипов главных героев сериала зрители не оценили то, какими в фильме показали девушек-туристок. «Они не были такими простушками». «И Зина Колмогорова, и Люда Дубинина знали себе цену. И никогда бы не стали вешаться на шею парням, как это показали в сериале», — в частности, пишут о проекте. «Девушки в походах были такими же товарищами. Даже если и чувствовали к кому-то из парней симпатию, своих чувств не показывали. Самое обидное, что зрители, которые ранее ничего не знали о трагедии на перевале Дятлова, не знакомились с документальными источниками, будут воспринимать многие моменты, как объективные», — раскритиковал сериал Архипов.

Перевал Дятлова — место гибели туристической группы на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда во время похода погибли девять лыжников, среди которых было пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. За прошедшие десятилетия выдвигалось много версий гибели группы. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина — туристы покинули палатку и не смогли найти ее из-за плохой видимости.

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