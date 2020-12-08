Сергей Газаров стал худруком театра Армена Джигарханяна

Актер и режиссер Сергей Газаров назначен новым художественным руководителем театра Армена Джигарханяна в Москве.

Об этом сообщается на сайте мэра столицы. Нового худрука представил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. «В наших с вами силах привнести новую жизнь в это место, чтобы имя театра звучало и значило также много для нашей культуры, как имя его основателя Армена Борисовича Джигарханяна», — прокомментировал свое назначение Сергей Газаров.

Сергей Газаров окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре «Современник», Театре-студии под руководством Олега Табакова, в 1991 году организовал частную кинокомпанию «Никита и Пётр».

С 1998 по 2001 год был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

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