Представитель Угольникова подтвердила его госпитализацию с коронавирусом

Представитель студии «Военфильм» Ольга Родионова в беседе с РИА «Новости» подтвердила, что глава студии Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусной инфекцией.

По словам Родионовой, самочувствие Угольникова удовлетворительное. «Игорь Станиславович в больнице с коронавирусом, чувствует себя нормально. Все хорошо», — сказала она.

Угольников — продюсер фильмов «БатальонЪ», «Брестская крепость», «Подольские курсанты» и других. Сыграл президента России в фильмах Михаила Сегала «Рассказы» и «Глубже!», а также президента СССР Михаила Горбачева в фильме «Так сложились звезды» Сергея Снежкина.

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