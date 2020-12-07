«Непосредственно Каха» в четвертый раз возглавил российский прокат
Александра Лисица
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Фильм «Непосредственно Каха» в четвертый раз подряд возглавил российский прокат, сообщает портал kinobusiness.com.
Комедия Виктора Шамирова о борьбе двух друзей за одну девушку собрала 31,2 млн руб. в минувшие выходные.
На второй строчке расположился фильм «На острие» Эдуарда Бордукова со Светланой Ходченковой, Стасей Милославской и Сергеем Пускепалисом с 21,6 млн руб., третье место занял боевик «Искусственный интеллект» Бена Фэлкоуна с 19,1 млн руб.
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