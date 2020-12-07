«Непосредственно Каха» в четвертый раз возглавил российский прокат

Фильм «Непосредственно Каха» в четвертый раз подряд возглавил российский прокат, сообщает портал kinobusiness.com.

Комедия Виктора Шамирова о борьбе двух друзей за одну девушку собрала 31,2 млн руб. в минувшие выходные.

На второй строчке расположился фильм «На острие» Эдуарда Бордукова со Светланой Ходченковой, Стасей Милославской и Сергеем Пускепалисом с 21,6 млн руб., третье место занял боевик «Искусственный интеллект» Бена Фэлкоуна с 19,1 млн руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Боярский назвал Д'Артаньяна отрицательным героем

— Назван самый сексуальный актер этого года

— Том Круз планирует полететь в космос для съемок финала «Миссия: невыполнима»