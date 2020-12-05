Бориса Плотникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Анна Светлова
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Народный артист России Борис Плотников, о смерти которого стало известно 2 декабря, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МХТ имени Чехова.
Отмечается, что утром 5 декабря в театра прошла гражданская панихида, прощание с актером. После отпевания Плотникова похоронили.
Актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», скончался в возрасте 71 года. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
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