Назван самый сексуальный актер этого года

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Global Look Press

Пользователи сети выбрали самого сексуального актера года, им оказался шотландец Сэм Хьюэн. Результаты голосования опубликованы на портале Just Jared.

Известный по роли в сериале «Чужестранка» Хьюэн набрал 914 тысяч голосов (46,87%). Второе место в рейтинге занял Хиро Файнс-Тиффин, сыгравший Тома Риддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». За него проголосовали 750 тысяч пользователей (38,65%).

Третьем самым сексуальным актером этого года был выбран Роберт Паттисон, ему отдали 45 тысяч голосов (2,23%).

В десятку также вошли Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который снялся в фильме «Дюнкерк».

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