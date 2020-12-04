Warner Bros. выпустит все премьеры 2021 года онлайн
Елена Арнольдова
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Студия Warner Bros. в 2021 году выпустит премьеры всех 17 новых фильмов в смешанном формате, сообщает Cinema Blend.
Фильмы, включая супергеройский боевик «Чудо-женщина 1984», выйдут одновременно в кинотеатрах и онлайн — на потоковом сервисе HBO Max.
В онлайн-кинотеатре картины будут показывать в течение месяца после премьеры.
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