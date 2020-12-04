Ирину Антонову похоронили в Москве

Президента Пушкинского музея Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Прощание с Антоновой состоялось в закрытом режиме из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни. Она работала в Пушкинском музее с 1945 года, а с 1961 года руководила им. В 2013 году Ирина Антонова покинула пост руководителя и заняла ранее не существовавшую в музее должность президента ГМИИ имени Пушкина.

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