Съемки приквела «Игры престолов» стартуют весной

Генеральный директор Warner Media Джейсон Килар назвал предположительные сроки начала съемок приквела «Игры престолов».

Как сообщает Games Radar со ссылкой на слова Килара, съемки стартуют уже «через несколько месяцев». Это значит, что они должны начаться весной.

События сериала под названием «Дом Драконов» будут разворачиваться за триста лет до «Игры престолов», его главными героями станут представители Дома Таргариенов.

Премьера шоу может состояться уже в 2022 году.

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