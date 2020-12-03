Названы дата и место место прощания с Борисом Плотниковым

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актер Борис Плотников в роли сэра Лоренса Уоргрейва в сцене из спектакля «И никого не... Актер Борис Плотников в роли сэра Лоренса Уоргрейва в сцене из спектакля «И никого не...
Актер Борис Плотников в роли сэра Лоренса Уоргрейва в сцене из спектакля «И никого не...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В субботу, 5 декабря, в МХТ им. Чехова пройдет прощание с народным артистом России Борисом Плотниковым. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского институте театрального искусства — ГИТИСе.

Церемония пройдет с 10.00 до 12.30, после чего на Троекуровском кладбище состоятся отпевание и похороны.

В пресс-службе также сообщили, что вход на прощание будет осуществляться по спискам.

О смерти Бориса Плотникова стало известно 2 декабря. Он скончался на 72 году жизни.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Умер сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце» актер Борис Плотников

«Очень печально»: режиссер «Собачьего сердца» скорбит по Борису Плотникову

Стало известно о самочувствии Бориса Плотникова перед смертью