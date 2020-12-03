Названы дата и место место прощания с Борисом Плотниковым

В субботу, 5 декабря, в МХТ им. Чехова пройдет прощание с народным артистом России Борисом Плотниковым. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского институте театрального искусства — ГИТИСе.

Церемония пройдет с 10.00 до 12.30, после чего на Троекуровском кладбище состоятся отпевание и похороны.

В пресс-службе также сообщили, что вход на прощание будет осуществляться по спискам.

О смерти Бориса Плотникова стало известно 2 декабря. Он скончался на 72 году жизни.

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