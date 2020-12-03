Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 отца
Антон Демидов
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Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга, у которых ранее был обнаружен коронавирус нового типа, выздоравливают. Об этом в своем Instagram сообщил сын артиста, ресторатор Михаил Ширвиндт.
Он отметил, что его мама и папа идут на поправку и в выходные уже поедут домой.
Ранее стало известно, что 86-летний Ширвиндт госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19 вместе с супругой. У его жены заболевание протекает бессимптомно.
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