Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирины Александровны Антоновой.

Траурная телеграмма опубликована на сайте правительства. «Не стало Ирины Александровны Антоновой, выдающегося искусствоведа и просветителя, человека уникального таланта, редкой эрудиции», — написал Мишустин, напомнив, что благодаря профессионализму и незаурядному организаторскому таланту Антоновой ГМИИ стал крупнейшим культурно-просветительским центром и приобрел мировую известность.

3 декабря в Москве проходит прощание с Ириной Антоновой.

Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни. Она работала в Пушкинском музее с 1945 года, а с 1961 года руководила им. В 2013 году Ирина Антонова покинула пост руководителя и заняла ранее не существовавшую в музее должность президента ГМИИ имени Пушкина.

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