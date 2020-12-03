Стало известно о самочувствии Бориса Плотникова перед смертью

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Скончавшийся актер Борис Плотников очень боялся заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на артистов, работавших с ним в последнее время.

У 71-летнего Плотникова были слабые сосуды, он страдал гипертонией. В конце ноября артист почувствовал себя плохо, но несколько дней скрывал ото всех, что заболевает и не обращался к врачам.

Когда у артиста начались проблемы с дыханием, он признался супруге, что в течение нескольких дней болеет. Утверждается, что медики констатировали почти 80% поражения легких.

О смерти Бориса Плотникова стало известно 2 декабря.

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