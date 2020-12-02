Пригожин допустил появление на сцене воссозданных искусственным интеллектом артистов прошлого

Эксклюзив

Технология искусственного интеллекта, благодаря которой можно синтезировать внешность и голос человека, может привести к появлению на эстраде популярных в прошлом музыкантов в виде воссозданных образов. Такое мнение в ответ на соответствующий вопрос «Газеты.Ru» высказал известный продюсер Иосиф Пригожин.

«Полагаю, что да. Сегодня делается большой акцент на искусственный интеллект, и это, конечно, будущее», — сказал Пригожин.

По его словам, искусственный интеллект в будущем будет востребованной технологией, которая не заменит живых людей, а дополнит общение между ними.

«Думаю, живое общение все равно не исчезнет, оно просто изменится. Будут разные объемы – искусственного интеллекта и живого общения. Это же технологии. Искусственный интеллект – математические расчеты, один из элементов человеческого совершенствования. Он рождается благодаря человеческим способностям и знаниям. Это же человек создает все равно, делает это руками, головой. Человеческий ресурс все равно будет важен и необходим, но и искусственный интеллект будет востребован», — сказал Иосиф Пригожин.

Продюсер отметил, что образы из прошлого, в том числе из музыкальной сферы, в обществе всегда будут популярны.

«Существует понятие «цикличность»: виниловые пластинки уходили и приходили, а сейчас даже молодежь, которая не разбиралась в этом, стала понимать это и чувствовать как коллекционеры», — заключил он.

Накануне Сбер опубликовал видеоролик, в котором главную роль исполнил Жорж Милославский — персонаж Леонида Куравлева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». По сюжету герой попадает в 2020 год и видит, как меняется банк. Образ Милославского был воссоздан помощью технологий искусственного интеллекта, его голос был синтезирован из старых записей Куравлева.