Книга о счастье стала самой продаваемой онлайн в России

Книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» возглавила топ-10 книжных онлайн-продаж в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные маркетплейса Ozon.

Были проанализированы продажи книг на площадке с 2010 по 2020 годы. С момента выхода в 2017 году эту книгу купили больше 100 тыс. раз.

На втором месте оказалась книга «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, на третьем — «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской. Четвертую строчку заняла книга «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, которая при этом стала лидером по продажам на Ozon среди художественных книг.

На пятом месте расположилась книга о редактуре «Пиши, сокращай» совместного авторства Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой.

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