«Очень печально»: режиссер «Собачьего сердца» скорбит по Борису Плотникову
Режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко в беседе с «Газетой.Ru» высказался о смерти актера Бориса Плотникова.
Плотников сыграл доктора Борменталя в фильме Бортко «Собачье сердце». «Я очень скорблю по этому поводу. Что делать, время идет. Еще один из тройки. Профессор Преображенский, Шариков — теперь и доктор Борменталь. Очень печально. Это был замечательный актер и очень глубокий человек», — сказал он.
Бортко добавил, что в последнее время с Плотниковым не общался. «Практически нет. Так бывает — есть человек и, слава Богу, жив-здоров, все нормально, все хорошо. А потом по таким печальным событиям приходится вспоминать и говорить. Общаться надо больше», — посетовал он.
Борис Плотников скончался на 72-м году жизни 2 декабря.
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