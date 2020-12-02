«Любимка» Niletto стала самой прослушиваемой песней в России

Композицию российского исполнителя Niletto под названием «Любимка» россияне слушали чаще всего среди прочих 40 млн на платформе «СберЗвук», сообщает пресс-служба аудиосервиса.

Второе место в топе самых прослушиваемых в России песен заняла композиция «Девочка Танцуй» дуэта Artik & Asti, на третьем расположилась «Луна не Знает пути» от Тайпан & Agunda, «РАТАТАТАТА» Моргенштерна и Вити Ак и «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$ занимают четвертое и пятое место.

При этом Моргенштерн занял первое место по количеству прослушиваний в России, обогнав Artik & Asti и Zivert.

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