Создатель «Черного зеркала» снимет фильм про 2020 год с Хью Грантом

Шоураннер научно-фантастического сериала о современных технологиях «Черное зеркало» Чарли Брукер снимет кино о 2020 годе в жанре мокьюментари (псевдодокументального кино).

Об этом в беседе с Vulture рассказал актер Хью Грант, который уже приступил к съемкам в фильме по сценарию Брукера. «Я играю историка, отвечающего на вопросы о 2020 годе. Я там довольно неприятный парень, но вам понравится мой парик», — рассказал Грант.

Больше о проекте пока ничего не известно. Картина выйдет на Netflix.

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