Компания-владелец разбитой Ефремовым машины оценила свой ущерб в 1 млн рублей

Представители лизинговой компании «СТОУН - ХХI», которой принадлежал фургон погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, оценила свой ущерб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение на приговор артисту.

«ООО «СТОУН-ХХI» просит приговор отменить, признать организацию потерпевшей по делу, постановив новый обвинительный приговор в отношении Ефремова», — говорится в апелляционной жалобе.

По оценкам компании, актер нанес ей имущественный ущерб в размере 1 050 000 руб.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. 1 декабря Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию № 4 в Белгородской области.

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