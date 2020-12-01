Прощание с Ириной Антоновой пройдет в закрытом формате

Президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе ГМИИ уточнили, что из-за пандемии прощание пройдет в закрытом формате. «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей», — рассказали в музее.

Ирина Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни. Она работала в Пушкинском музее с 1945 года, а с 1961 года руководила им. В 2013 году Ирина Антонова покинула пост руководителя и заняла ранее не существовавшую в музее должность президента ГМИИ имени Пушкина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Память президента Пушкинского музея Ирины Антоновой могут увековечить в Москве

— Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

— Причиной смерти Ирины Антоновой стал коронавирус