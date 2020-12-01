Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец в Петербурге после концерта Басты

Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец в Санкт-Петербурге после концерта рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко).

В ведомстве подобные массовые мероприятия назвали недопустимыми, сообщает РИА «Новости». С этим согласен и премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, недопустимо пренебрегать здоровьем россиян ради выгоды.

Сольный концерт Басты прошел в Ледовом дворце Петербурга 27 ноября при полном зале. Площадка вмещает в себя более 12 тыс. зрителей. Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в городе действуют ограничения, в рамках которых заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях должна быть не выше 50%. После этого все концерты в Ледовом дворце были отменены, однако директор площадки подчеркнул, что такое решение «никак не связано» с прошедшим мероприятием.

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