«Не знаю, как мне дальше жить»: Ефремов написал вдове Захарова

Актер Михаил Ефремов впервые отправил письмо с извинениями вдове погибшего в ДТП с его участием водителя Сергея Захарова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Маргарита Захарова передала адвокату письмо от Ефремова, в котором он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. «Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально», — уверен юрист.

В частности, в письме Ефремов говорит, что пытался написать письмо с извинениями сотни раз, но не мог подобрать слова. «Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда», — написал он.

В своем обращении Ефремов просит вдову Захарову дать ему возможность «стать нормальным отцом своим детям» и простить его за выбор адвоката Эльмана Пашаева, который неоднократно высказывался о семье погибшего.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Михаила Ефремова переведут в колонию 1 декабря

— В ОНК удивились сообщениям об исчезновении Ефремова

— Ефремова перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области