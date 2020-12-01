Память президента Пушкинского музея Ирины Антоновой могут увековечить в Москве

__is_photorep_included10584521: 1

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, которая скончалась во вторник, 1 декабря, внесла огромный вклад в культуру и достойна увековечения ее памяти. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Очень печально. Это удивительная, выдающаяся женщина. Внесла огромный вклад в нашу культуру, в культуру страны. Конечно, этот человек достоин увековечения памяти. И когда будет предложение, которое внесут наверняка, я поддержу это предложение», — заявил Герасимов.

По его словам, еще предстоит решить вопрос, где появится место памяти Антоновой. Для этого нужно дождаться внесения предложения в Мосгордуму.

«Надо понимать, где и что нужно установить. Поскольку музей, в котором она работала, является памятником культурного наследия, поэтому дом ли или еще где-то — дальше надо смотреть. Конечно, она достойна увековечения памяти», — добавил депутат.

Ирина Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни. Она работала в Пушкинском музее с 1945 года, а с 1961 года руководила им. В 2013 году Ирина Антонова покинула пост руководителя и заняла ранее не существовавшую в музее должность президента ГМИИ имени Пушкина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скончалась бывший директор Пушкинского музея Ирина Антонова

— Гендиректор «Петергофа» назвала покойную Антонову безупречным авторитетом