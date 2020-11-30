Светличная объяснила нежелание оставлять квартиру детям

Актриса Светлана Светличная в беседе с телеканалом «Звезда» объяснила желание подарить свою квартиру в Ясенево соседям, а не оставить детям.

Соседей она назвала «хорошей семьей» и выразила уверенность, что они не будут «все распродавать». «Если говорить о моих детях, то они получили от нас с Володей четыре квартиры, поэтому им хватит», — сказала она, имея в виду супруга — актера Владимира Ивашова, скончавшегося в 1995 году.

Светлане Светличной 80 лет, она играла в фильмах «Застава Ильича», «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны» и др. Ранее в ноябре была госпитализирована в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.

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