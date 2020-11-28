Актриса Светлана Светличная завещала свою квартиру соседям

Актриса Светлана Светличная заявила, что решила лишить своих внуков наследства и завещать квартиру своим соседям, передает портал kp.ru.

«Внучка Маша неблагодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решали: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — сказала актриса.

Светличная неоднократно заявляла на давление со стороны родственников, которые «покушались на ее жизнь» из-за квартиры в столице.

Ранее актриса была госпитализирована в московскую Первую Градскую больницу из-за головных болей.

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