Украинская певица жестко ответила критикам ее поста на русском языке

Украинская певица Кира Мазур жестко ответила на критику со стороны соотечественников ее поста на русском языке, который был опубликован ей в Facebook.

Артистка отметила, что у нее есть право петь на русском языке, за что ее начали оскорблять в комментариях за отсутствие «проукраинских взглядов», а также осудили за «московитский язык». После этого исполнительница удалила пост и написала новый на украинском языке.

В новом посте певица отметила, что русский язык является часть украинской истории.

«Это не хорошо и не плохо — это просто факт! Половина Украины говорит по-русски. Так что мы будем делать с этой половинкой!? Мы сами отправим их в Россию???» — написала Мазур.

Она также подчеркнула, что «всеми руками и ногами за Украину», но в этом «демократическом многонациональном и независимом государстве уже гнобят всех и вся», из-за чего страна «трещит по швам». Мазур также заявила, что Крым и Донбасс — часть Украины. По признанию девушки, она является патриотом «каких нужно еще поискать».