Меладзе отреагировал на попадание в рейтинг «нежелательных» артистов для «голубых огоньков»

Певец Валерий Меладзе, возглавивший рейтинг «самых нежелательных» артистов на телевизионных «новогодних огоньках» по версии журналистов РИА ФАН, усомнился в корректности проведенного исследования. Об этом артист сказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот — кого люди хотят видеть на «голубых огоньках» — список был почти таким же. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение этот авторитетный источник информации, но многое зависит от того, на чем они основывались и насколько это объективно», — сказал Меладзе.

Ранее журналисты агентства составили антирейтинг звезд российского шоу-бизнеса, которых зрители не хотят видеть в новогодних передачах.

Список возглавил Валерий Меладзе. На второй строчке оказалась Ольга Бузова, на третьей – рэпер Моргенштерн, а четвертую и пятую позицию разделили между собой Николай Басков и Филипп Киркоров.

Ранее Меладзе назвал «вольностью СМИ» сообщения о том, что он призвал артистов к бойкоту новогодних телепрограмм. Исполнитель подчеркнул, что его слова содержали не призыв, а предположение.

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