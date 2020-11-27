Джуд Лоу был предупрежден о пандемии еще в 2011 году
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Британский актер Джуд Лоу рассказал, что был предупрежден о пандемии еще в 2011 году во время съемок в фильме «Заражение».
Во время интервью для GQ он объяснил, что режиссер Стивен Содерберг, снимая кино об эпидемии, консультировался со специалистами. Эксперты не сомневались, что описанные в «Заражении» события могут повториться в реальности. «Вопрос был в том, «когда», а не «если», — уточнил он.
Фильм «Заражение» вышел в 2011 году, во время пандемии его востребованность в онлайн-кинотеатрах возросла.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лолита пожаловалась на финансовые трудности артистов
— Минкульт поддержал 200 фильмов несмотря на пандемию
— Сын Ширвиндта рассказал о «безобразничающем» в больнице отце